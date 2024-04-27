5 أرقام قياسية للأهلى بعد الفوز على مازيمبي.. وشوبير “السد المنيع

حقق فريق الأهلى، 5 أرقام قياسية بعد أن فاز على مازيمبى الكونغولى، والتأهل إلى نهائي النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا 2023-24.

وتمكن الأهلى من العبور إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالى بعد فوزه أمام مازيمبى بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائى، باستاد القاهرة، بعد التعادل السلبى بمباراة الذهاب في الكونغو.

وتمكن فريق الأهلي، من الفوز على مازيمبى بفضل ثلاثية محمد عبدالمنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق في الشوط الثانى من المباراة.

وضرب فريق الأهلى، موعداً نارياً فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مع شقيقه الترجى التونسى الذي تأهل على حساب صن داونز الجنوب أفريقى بالفوز عليه في نصف النهائى ذهاباً وإياباً بـ1-0.

ويطمح فريق الأهلى بقيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر، لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12، في تاريخه.

وبهذا الفوز يكون الأهلى، قد حقق العديد من الأرقام القياسية من الفوز على مازيمبى وهى:

1- الأهلى بقيادة مارسيل كولر بات صاحب أطول سلسلة لا هزيمة فى دوري الأبطال برصيد 20 مباراة متتالية.

2- الأهلى حامل اللقب تأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه والخامسة على التوالى.

3– نجح فريق الأهلى فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا 7 مرات فى آخر 8 نسخ.

4- مصطفى شوبير يصبح أول حارس مصرى يحافظ على نظافة شباكه فى 7 مباريات متتالية في تاريخ دورى أبطال أفريقيا.

5- التونسى على معلول هو أكثر مدافع استرجاعا للكرات في الأدوار النهائية لدورى أبطال أفريقيا أى منذ مرحلة دور المجموعات بواقع 75 وبمعدل 8,3.