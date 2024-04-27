مارسيل كولر يكشف حارس الأهلى فى نهائى أفريقيا بعد عودة الشناوى 

تحدث مدرب فريق الأهلى مارسيل كولر، عن حارس مرمى الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد عودة محمد الشناوي وتعافيه من الإصابة.

اعتمد كولر، على خدمات مصطفى شوبير في الفترة الماضية، وقدم الحارس الواعد مستويات مميزة، وهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول ما إذا كان سيستمر فى حراسة مرمى الفريق أم سيعود الحارس الأول محمد الشناوى فى النهائى الأفريقى.

وكان فريق الأهلى، قد نجح فى العبور إلى نهائى مسابقة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف النهائى، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبى.

وعقب نهاية اللقاء، قال كولر فى تصريحاته، عندما سُئل عن موقفه تجاه مركز حراسة المرمى فى دور نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له مايو المقبل: “محمد الشناوى سيعود للتواجد في تدريبات الاهلى الجماعية بعد غدا “الإثنين”، بشكل طبيعي”.

وأضاف مارسيل كولر: “لا زال أمامنا وقتاً طويلاً حتى المباراة النهائية، وسنحسم خلال الفترة المقبلة موقف حراسة المرمى خاصةً أن الشناوي عائد من غياب طويل”.

وأشاد كولر فى تصريحاته بالحضور الجماهيرى الكبير في مباراة الأهلى ومازيمبى باستاد القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن هؤلاء المشجعين هم اللاعب رقم 12.