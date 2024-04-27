مانشستر سيتى يهنئ الأهلى والترجى ببلوغهما نهائى دورى أبطال إفريقيا

حرص نادى مانشستر سيتي الإنجليزى على تهنئة ناديى الأهلى المصرى والترجى التونسى، ببلوغهما نهائى دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2023.

وكان فريق “المارد الأحمر”، قد وصل للمباراة النهائية فى المسابقة الإفريقية للعام الخامس على التوالي، عقب تفوقه على نظيره مازيمبى الكونغولى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب من الدور نصف النهائى بثلاثية نظيفة.

فيما تفوق نادى الترجى على منافسه ماميلودى صنداونز الجنوب إفريقى بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

وكان نادى مانشستر سيتى، قد كتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “تهانينا للنادى الأهلى المصرى التأهل المستحق إلى نهائي دورى أبطال إفريقيا”.

وقال النادى الإنجليزى: “تهانينا لنادى الترجى التونسى التأهل المستحق إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا”.

وسيخوض الأهلى والترجى نهائى عربى خالص للموسم الثالث على التوالى فى دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب فى منطقة الشمال للموسم الثامن على التوالى.