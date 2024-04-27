لحسم دورى أبطال أفريقيا.. “المارد الأحمر” يواجه “غول أفريقيا”

بعد أن تأهل الأهلى المصرى، بطل الموسم الماضى، والترجى التونسى الى نهائى دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبى الكونغولى 3-0، والثانى على مضيفه ماميلودى صنداونز الجنوب إفريقي 1-0 في إياب نصف النهائى.

وبعدما تعادل الأهلى من دون أهداف ذهاباً خارج الديار وفاز الترجى فى ملعبه 1-0، سيكون النهائى بنكهة عربية خالصة للموسم الثالث على التوالى، مع سعى الأهلى لتعزيز رقمه القياسى باللقب الثانى عشر، فيما يمنى منافسه التونسى النفس باللقب الخامس من تاسع ظهور له في النهائى.

وفي القاهرة، حسم الأهلي خوضه النهائى للمرة الخامسة توالياً والسابعة عشرة في تاريخه بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم “68”، والفلسطينى وسام ابو علي “83”، وأخيرا أكرم توفيق “90+12”.

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجى تفوقه على ماميلودى صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة “57”.

وسيخوض الترجى بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة، ممثلاً ثالثاً للكرة الافريقية بعد الأهلى والوداد المغربى.