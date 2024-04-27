التضامن : اطلاق 87 شاحنة تضم مساعدات غذائية ومواد إنسانية لقطاع غزة 

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري. ..وجاء إطلاق القافلتين استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.

وضمت القافلتان 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية،بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه. و أكد الأمين العام للجمعية،” مصطفى إسماعيل” أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.

وأوضح الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية،بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا. وتتضمن المساعدات مواد غذائية دقيق وارز ومياه للشرب ومكرونة،وشاحنات الحفة وأغطية ومراتب وملابس.

في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.

وتتضمن المساعدات التالية:مواد غذائية متنوعة 533 طنًا، وملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان

لحاف فاخر 10 أطنان.

وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبرالماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي علي أهل غزة: 504 شاحنة تزن 7108 طن مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.