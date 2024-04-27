بلدية المحلة يواجه زد فى مباراة مثيرة بالدوري المصري

يلتقى فريق بلدية المحلة بنظيره زد إف سى في مباراة مثيرة تنطلق أحداثها في الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد المحلة، ضمن منافسات الأسبوع العشرون لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل زد لقاء اليوم ولديه رصيد 30 نقطة، وفى المركز الثانى بجدول الدورى المصرى، بينما يحتل فريق البلدية، المركز الـ 14 في جدول المسابقة، برصيد 19 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق بلدية المحلة بدء المواجهة بتشكيل مكون من: “حراسة المرمى محمود ماهر، والدفاع محمد صابر ومحمد رجب وأحمد رضا وهشام حافظ، وفي الوسط يوسف حسن وماجد هانى وإيفوك، وثلاثي الهجوم عبدالرحمن سمانة وحسام اشرف ومحمد أشرف