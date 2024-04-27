.. والجونة يستدرج الاتحاد السكندري فى مهمة البحث عن الانتصارات الغائبة بالدورى 

فى السابعة من مساء اليوم “السبت”، وعلى استاد خالد بشارة بالغردقة، يحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على الجونة فى لقاء مثيرة ضمن منافسات الجولة العشرون لمسابقة الدوري المصرى الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق زعيم الثغر المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة من 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط، فيما يأتى فريق الجونة فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، جمعها من 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبل 25 هدفا حتى الآن.

وأبدى المدير الفنى لزعيم الثغر طارق العشري، استيائه بعد الأداء المخيب للآمال فى لقاء الإسماعيلى والذى تعادل فيه الفريقين ايجابياً بهدف لكل منهما وأقيم على أرض ملعب ستاد الجيش فى برج العرب ووسط جماهير الاسكندرية.

وقرر العشرى، على الفور تصعيد عدد كبير من لاعبى فريق الشباب الى الفريق الاول، من أجل الدفع بهم فى مباراة الفريق اليوم، لاسيما بعد تراجع أداء اللاعبين بشكل كبير والخروج بتعادل مخيب للآمال ما تسبب فى تراجع ترتيب الفريق إلى المركز الخامس فى جدول المسابقة.