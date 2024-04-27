الاثنين.. مجلس الشيوخ يناقش “التوسع في مجال التصنيع الزراعي وجودة التعليم العالي”

يواصل مجلس الشيوخ برىاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة،بعد غدًا الاثنين وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعه وعشرين نائبا اخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي”.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الثلاثاء، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد احال تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق بضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.