في إطار المشاركه المجتمعية.. الكنيسة الأسقفية تنظم قافلة طبية بالسويس

نظمت اليوم كنيسة المخلص الأسقفية الأنجليكانية بالسويس قافلة طبية بالكنيسة، بالإضافة إلى “مشروع أطفال أصحاء” الذي يهتم بالاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية للأطفال وعلاجها، وذلك بالإشتراك مع مؤسسة “راعي مصر”، بحضور القس عادل توما راعي الكنيسة بالسويس، ومحمود فوزي مدير القوافل المتنقلة بالإسماعيلية.

شملت القافلة أجهزة طبية حديثة وطاقم طبي متميز، حيث ضمت عدة تخصصات مثل أنف وأذن، رمد، بطنة، عظام وجلدية، بالإضافة إلى قافلة متخصصة لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للأطفال وعلاجها.

قدم الطاقم الطبي الخدمات الطبية بأجر رمزي للمواطنين، بما في ذلك الفحوصات الطبية والمعالجة وتوزيع الأدوية اللازمة.

أشاد الحاضرون بالمبادرة الطبية من قِبل الكنيسة الأسقفية ومؤسسة “راعي مصر”، التي ساهمت في تقديم خدمات طبية بأجر رمزي للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها.