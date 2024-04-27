زد يهزم بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى الدورى الممتاز

حقق فريق نادى زد إف سى فوزًا ثمينًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 3 – 0، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة مساء اليوم “السبت”، فى الجولة الـ 20 من الدورى المصرى الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق زد عن طريق لاعبه مصطفى سعد «ميسي» في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى، أضاف زد هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و74 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعبين رأفت خليل ومصطفى زيكو، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة 33 في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد البلدية عند النقطة 19 فى المركز الرابع عشر.