وست هام يعمق جراح “الريدز” ويتسبب فى تلاشى أحلامه فى الفوز باللقب “البريميرليج

وقع فريق ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم “السبت”، في افتتاح منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزى الممتاز.

وضع المهاجم جارود بوين أصحاب ألرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

ورد فريق ليفربول بهدفين متتاليين، الأول سجله الظهير الإسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقة 48، بينما جاء الثاني بـ”نيران صديقة” سجله حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا عند الدقيقة 65 خطأ في مرماه.

واقتنص المهاجم الجامايكى ميشيل أنطونيو هدف التعادل لفريق وست هام بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ويعد هذا التعادل بطعم الهزيمة بالنسبة لفريق ليفربول، الذي اكفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 75 نقطة، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليج”، ويبدو أنه خرج إلى حد كبير من سباق المنافسة على لقب “البريمير ليج”.

ويأتي ليفربول بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 76 نقطة، ويمتلك في جعبته مباراتين، وبفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال، قبل مباراته أمام توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

فى المقابل رفع نادى وست هام يونايتد رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الثامن عشر من جدول الترتيب، وفى انتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.