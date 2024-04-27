حماية المستهلك يشن حملة رقابية على المخابز السياحية بمدينة العبور 

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة موسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور ، لمتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدي إلتزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقا لهذا التوجيه.

و أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة، لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 جاءت المخالفات : عدم الإعلان عن الأسعار، التلاعب في أوزان الخبز وعدم الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه ، والبيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن .

و أوضح ابراهيم السجيني ” أن تم التوافق من قبل الحكومة واتحاد الغرف التجارية على انخفاض الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر لتصل إلى حوالي ٣٠ % ، مؤكداً أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون

وأشار رئيس الجهاز ، أن حملات الجهاز الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تخفيضات أسعار السلع.يُذكر أن التوجيه الوزاري الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نص علي أن تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .

كما تضمن التوجيه على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

و يُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/