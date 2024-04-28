تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الإياب ضد دريمز اليوم فى الكونفيدرالية

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جوزيه جوميز، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام دريمز الغانى، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغانى، في السابعة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، على استاد «بابا يارا» الرياضي في غانا، في المباراة التى ستقام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

وسيجرى المدرب البرتغالى 3 تعديلات على التشكيل، بعد عودة أحمد فتوح وعمر جابر وأحمد سيد زيزو، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة، فيما يغيب شيكابالا للإصابة، وجاء التشكيل بالكامل على النحو التالي.

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

ويدير مباراة دريمز والزمالك، طاقم تحكيم مكون من، التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من، الكاميرونى ألفيس جوى نجويجوى والإيفوارى أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسى باتريس مليزار حكماً رابعاً.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني، سلبيًا بدون أهداف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.