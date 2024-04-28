هل تنجح رغبة الخطيب فى حسم مصير معلول مع الأهلى؟

على ما يبدو، أن هناك رغبة قوية لدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى محمود الخطيب، لتجديد عقد الدولى التونسى علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُذكر أن، عقد ينتهى على معلول مع النادى الأهلى، سينتهى فى صيف 2024، أى بنهاية الموسم الحالى، ولم يتم الاتفاق أو يُلمح أحد داخل النادى حتى الآن مع اللاعب على التجديد، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين.

ومن المعروف، أن هناك رغبة قوية غير مُعلنة فى النادى الأهلى لتجديد عقد على معلول، ولا هو نفسه يريد رحيله عن صفوف الفريق الأحمر، ولكن الفوارق المادية تعوق الأمر حتى الآن، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وبالرغم من أن هناك رغبة لدى النادى الأهلى فى تجديد عقد اللاعب التونسى، إلا أن نسبة بقائه ليست كبيرة بسبب المطالب المادية ووجود اختلاف فى هذه النقطة حتى الآن، حيث يمتلك معلول أكثر من عرض للرحيل عن الأهلى مجانًا بنهاية الموسم الجارى، خاصة الأندية الخليجة، ولم يحسم موقفه في ظل تمسك المدرب السويسري مارسيل كولر ببقاءه.

الجدير بالذكر أن التونسي علي معلول، انضم لصفوف النادي الأهلي، قادما من الصفاقسي في صيف 2016، ونجح في التتويج بالعديد من البطولات خلال هذه الفترة.