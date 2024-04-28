محمد صلاح يعلق على مشادته مع كلوب.. وأبو تريكة يقول: الأمر يؤلمنى ويحزننى

علق جناح فريق ليفربول الإنجليزى، الدولى محمد صلاح، على دخوله فى مشادة مع مدربه المدير الفني للريدز، الألمانى يورجن كلوب، قائلًا: «ستكون هناك نار اليوم إذا تحدثت”.

وجاء هذه الواقعة، مساء أمس «السبت»، حيث تعادل «الريدز» مع مضيفه الفريق اللندنى وست هام يونايتد، بنتيجة 2-2، على ملعب لندن الأولمبى، ضمن لقاءات الجولة رقم 35 من عمر بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وبدأ النجم المصرى اللقاء، وهو على مقاعد البدلاء، ثم كان على استعداد للنزول بالدقيقة 78، مع كل من، الإنجليزي جو جوميز والأوروجوياني داروين نونيز، وكان كلوب يتحدث مع صلاح قبل إجراء التغيير مباشرة، حيث كان النجم المصرى يبدو غاضبًا، ثم تدخل داروين نونيز وحاول تهدئة صلاح وإبعاده عن المدرب الألمانى.

وأوضح كلوب في تصريحات عقب المباراة أنه تحدث مع صلاح في غرف خلع الملابس، عن هذه الواقعة.

ومن جانبه، أعرب النجم المصرى السابق، محمد أبو تريكة، عن حزنه العميق بسبب المشادة الكلامية بين مواطنه محمد صلاح والمدرب الألمانى يورجن كلوب، خلال مباراة ليفربول ومضيفه وست هام يونايتد.

وقال أبو تريكة عن الواقعة: «أنا حزين بسبب هذا الموقف، أنا على المستوى الشخصى حزين، هذا يؤلمني ويحزنني، لأنني أحب الاثنين، ولكن أحب صلاح أكثر”.

وأضاف أبو تريكة: «صلاح غلطان، مهما يكن هذا مدربك… أنت وهو نجحتما في بناء علاقة تحلم الناس بها، العلاقة بينهما ليست في الملعب فقط بل في خارجه أيضًا، هذا «الخلاف» لا ينبغي أن يظهر في العلن وأمام الجماهير، أن اثنين صنعا هذه الملحمة أن يصل بهما الحال إلى هذا الحوار (الساخن)».

وتابع أبو تريكه: «كلاهما من أساطير كرة القدم، وكلاهما على المستوى الشخصى والاجتماعى حاجة تفرح وتشرف، وأنا على المستوى الشخصى بحب صلاح جدا وهو أخى الصغير، لكن لا ينبغى أن يتصرف هكذا مع مدربه».