الزمالك يكشف كواليس إصابة شيكابالا

كشف نادى الزمالك عن سبب وطبيعة إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق، والتي سيغيب على إثرها عن مباراته المرتقبة أمام دريمز الغانى، فى كأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024.

ويحل الزمالك، بطل نسخة عام 2019، ضيفا ثقيلًا على دريمز في السابعة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، في مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي.

وكشف أمين صندوق نادى الزمالك ورئيس البعثة فى غانا حسام المندوه، فى تصريحات مُتلفزة، عن تفاصيل وطبيعة إصابة لاعب الفريق شيكابالا، قائلًا: «شيكابالا كان فى كامل تركيزه أثناء المران، لكنه «شاط الهوا» بدلا من الكرة، ولذلك تعرض للإصابة».

وأضاف حسام المندوه: «إصابة شيكابالا في العضلة الأمامية، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة في الفترة المقبلة، لمعرفة مدة الغياب والعلاج المطلوب».

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في استاد القاهرة الدولي بين جماهير الزمالك، وبات الفريق بحاجة إلى الفوز أو التعادل إيجابيا في العودة، لضمان التأهل إلى الدور النهائي.

في المقابل، يحتاج دريمز للفوز بأي نتيجة على بطل مصر السابق، ليحجز بطاقة في الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.