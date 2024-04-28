سياسة جديدة لـ«مارسيل كولر فى الأهلى بعد التأهل لنهائى أفريقيا

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى مارسيل كولر، على أنه ينوى إتباع سياسة جديدة فى الفريق، خلال المرحلة المُقبلة، بعد التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي، وذلك بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف من دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينوي مارسيل كولر تطبيق سياسة التدوير بين لاعبين الأهلى مرة أخرى، فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز «دورىNile»، وذلك من أجل تجهيز الجميع لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وعدم تثبيت تشكيل أساسى فى المباريات.

ويستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلى، فى المباراة التي ستقام مساء يوم «الأربعاء» المُقبل فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويُذكر أن، فريق الأهلى يأتى فى المركز الحادى عشر من جدول ترتيب الدورى المصرى«دورىNile»، برصيد 21 نقطة جمعهم من 11 لقاء، فيما يأتى فريق الدراويش فى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.