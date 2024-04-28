محمد الشيبى يصل اتحاد الكرة لسماع أقواله فى لجوئه للقضاء ضد حسين الشحات

وصل لاعب بيراميدز محمد الشيبى، إلى جلسة الاستماع بمعرفة لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمركز التعليم المدنى، بعدما تخلفه عن الحضور فى جلستين سابقتين، وذلك لسماع أقواله في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلى ولجوء الشيبى للقضاء المدنى ضد الشحات، وهو ما يخالف لائحة اتحاد الكرة.

وأرسلت لجنة الانضباط خطابا لنادى بيراميدز لمثول اللاعب للتحقيق في شكواه ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، اليوم «الأحد» وسوف يتم إصدار قرار بشأنه.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلى حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

وطالب دفاع اللاعب حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من: لاعبى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر، رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إدارى، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز تتهم حسين الشحات بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبى.

وفى بلاغ “الشيبي” اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.