اليوم.. مباراتان فى الجولة الـ«20» بالدورى الممتاز «دورىNile»

تستكمل اليوم «الأحد»، منافسات الجولة الـ«20» بالدورى المصرى الممتاز، حيث تُقم مباراتين غاية فى القوة والإثارة، حينما يلتقى المصرى البورسعيدى مع نظيره فريق الداخلية، فيما يصطدم المقاولون العرب بنظيره السكندرى سموحة.

ويُذكر أن فريق نادى بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثاني فى حين يحتل زد إف سى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويليه إنبي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

المصرى يواجه الداخلية

فى الرابعة عصر اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، وعلى استاد برج العرب، يلتقي فريق المصرى البورسعيدى بنظيره فريق الداخلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق المصرى فى وصافة الدورى بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وفى المقابل، يأتى فريق الداخلية فى المركز الأخير لجدول ترتيب الدورى المصرى حتى الآن، برصيد 11 نقطة فقط، وبات هو أول وأقرب الفرق للهبوط.

ومن جانبه، قرر المدير الفنى لفريق المصرى على ماهر، استدعاء الثنائى عبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف لاعبى فريق المصرى البورسعيدى للشباب تحت 18 عامًا، للانضمام لتدريبات الفريق بالقاهرة استعدادًا لمباراة اليوم أمام الداخلية.

فيما يأمل المدير الفنى لفريق الداخلية أحمد كشرى، فى جمع نقاط جديدة تضاف لرصيده، عقب التعادل مع مودرن فيوتشر مؤخرًا بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر حيث تقدم النيجيرى فانوم ألفريد بالهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وتعادل محمد فاروق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 72.

المقاولون وانتفاضة سموحة

وعلى ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يستقبل فريق المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، نظيره فريق نادى سموحة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق ذئاب الجبل فى المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 18 مباراة، فاز المقاولون فى مباراتين فقط، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 25 فى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 5 لقاءات.

ولقاء اليوم بالنسبة لفريق المقاولون العرب، أول اختبار للجهاز الفني الجديد لذئاب الجبل بقيادة معتمد جمال، الذى تم تعيينه الأسبوع الماضي خلفا لمحمد عودة، فيما واصل الجهاز الفنى لسموحة ورئيس النادى فرج عامر اجتماعاته باللاعبين حيث أكد فرج عامر على أنه غير راض عن مركز الفريق فى جدول الدورى، قائلا: «هدفنا المربع الذهبى خلال الموسم لكروى الجارى، ونحن نبحث عن حجز مقعد إفريقى، ولكن فى النهاية نسعى لتعديل المسار، ونعمل على منح الفرصة لأبناء النادى، والاعتماد على قطاع الناشئين».