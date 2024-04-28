الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

أكد المدير التنفيذي للنادى الأهلى سعد شلبي، أنه سوف يتقدم بطلب لللسماح بالسعة الكاملة لمدرجات استاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق الترجى التونسى، والمُقرر لها يوم «السبت» 25 مايو القادم.

وقال سعد شلبى فى تصريحات مُتلفزة: «بعد مباراة مازيمبى الكونغولى يوم «الجمعة» الماضية، كان هناك توجيه من مجلس إدارة الأهلى لنتواصل مع مجموعة من المؤسسات الوطنية من بينها شركة تذكرتى، التي سنجتمع معها غدًا «الإثنين»، لبحث ترتيبات مباراة الدور النهائى وسعة كل مدرج».

وأضاف شلبى: «حضور الجماهير الكبير فى مباراة مازيمبى على إستاد القاهرة قدم صورة مشرفة عن مصر، وجماهير الأهلى كانت سعيدة بالفوز والتأهل لنهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث عادل المارد الأحمر رقم ريال مدريد بالوصول إلى نهائى البطولة القارية 17 مرة».

وتابع المدير التنفيذي للنادى الأهلى سعد شلبي: «سنطلب السعة الكاملة لمدرجات إستاد القاهرة فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسى، بالإضافة إلى أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تشترط إقامة المباريات النهائية تُقام بالسعة الكاملة في الملاعب الوطنية الكبيرة.. نعم سنطلب حوالي 80 ألف متفرج».

وواصل سعد شلبى: «مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو، بدأ العمل من اليوم التالى لمباراة مازيمبى وبعد التأهل رسميًا لنهائى دورى أبطال إفريقيا للتجهيز لمواجهة الترجى فى رادس من حيث تحديد موعد السفر وجميع الاستعدادات الخاصة بالبعثة».

وأختتم سعد شلبي تصريحاته، قائلًا: «جمهور الأهلى دائمًا يكون مساندًا للفريق، وعدد الذين حضروا فى إستاد القاهرة 50 ألفًا وقدموا صورة حضارية، ونحن نشكر المؤسسات الأمنية المصرية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى حرصت على دخول الجماهير بشكل ميسر وكان هناك التزام من الجمهور للدخول بشكل حضارى».