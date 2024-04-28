جابى أجبونلاهور: كلوب لم يحترم صلاح فى لقاء وست هام يونايتد

وجه نجم نادي أستون فيلا الإنجليزى السابق جابي أجبونلاهور، انتقاداته للمدير الفنى لليفربول يورجن كلوب، بشأن تعامله مع لاعب الفريق محمد صلاح، ما تسبب فى أزمة بينهما قبل مشاركة «الفرعون»، فى الدقيقة 77 من مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد، التى أُقيمت ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال جابى أجبونلاهور في تصريحات إعلامية: «أعتقد أن ذلك كان متوقعًا من محمد صلاح.. مو ليس لاعبًا بديلًا، ويمكنك وضع صلاح على مقاعد البدلاء إذا كنت تطبق نظام المداورة، لكن مو سجل 210 أهداف وقدم 86 تمريرة حاسمة مع ليفربول».

وتابع جابى: «إن مواجهة وست هام صعبة، لا تعطيه 12 دقيقة فقط فى المباراة.. هذا ما كان يقوله على خطوط الملعب «12 دقيقة.. هيا، أنا صلاح، لم تكن لتحصل على أى بطولة بدونى يا يورجن».

وأكمل أجبونلاهور: «لم يكونوا ليفوزوا بأى ألقاب لولا صلاح. إنه لاعب رائع لهذا النادى.. أين الاحترام؟.. كلوب يسبب مشاكل الآن لفريق ليفربول في الموسم المقبل، من خلال إزعاج اللاعبين».

وأختتم جابي أجبونلاهور تصريحاته قائلًا: «عندما تكون بحاجة للفوز بمباراة في تحدي اللقب، وتمنح نجمك 12 دقيقة، فلا يمكن أن تلومه على الملعب. أعتقد أن كلوب أخطأ في ذلك، حيث لم يحترم صلاح».