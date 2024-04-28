حارس تونس السابق: معلول وعبدالمنعم الأفضل.. وموقعة رادس ستحدد مصير بطل أفريقيا

قال حارس مرمى تونس السابق علي بومنيجل، فى حديث مُتلفز، عن تأهل الأهلى والترجى لنهائى دورى أبطال أفريقيا: «الأهلى واجه صعوبات أمام مازيمبى، لكنه استطاع أن يحول الأمور لصالحه في الشوط الثانى ليحقق الفوز، والترجى أيضًا تحمل صعاب عديدة ذهابًا وإيابًا، ونجح فى التأهل للنهائى».

وأضاف بومنيجل: «الأهلى حسم المواجهة أمام مازيمبى، بعد تمريرتين ساحرتين حاسمتين من علي معلول، فهو لاعب رائع وأحدث اختلافًا، أما محمد عبدالمنعم، فأنا أتابعه جيدًا، إنه أحد اللاعبين الرائعين، فهو يستطيع قطع الكرة بشكل مميزة، كما نرى على معلول يرسل تمريرات رائعة، هما الأفضل وليس فى الأهلى فقط وفى منتخباتهم الوطنية».

وأوضح حارس مرمى تونس السابق: «في مباراة الإياب يمكننا أن نناور بناءًا على نتيجة لقاء الذهاب في رادس، لنرى ما سيستطيع الأهلى فعله أمام الترجي، وهل ستكون النتيجة بفارق أهداف، نتيجة المباراة الأولى ستحدد مصير المباراة الثانية، خاصة أن الأهلى يقدم مستوى مميزًا على ملعبه أمام جماهيره الرائعة».

وأختتم بومنيجل تصريحاته، قائلًا: «الأهلى والترجى يجب أن يظهروا الوجه الجميل للكرة فى شمال أفريقيا، وأطالب الجماهير باللجوء للعب النظيف، والأفضل هو من سيفوز».

وستجرى موقعة رادس على ملعب حمادى العقربى، يوم «السبت» 18 مايو المقبل، فيما يحتضن ملعب استاد القاهرة الدولى مواجهة الإياب، يوم 25 من الشهر نفسه.