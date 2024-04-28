تحذير شديد لثنائى الأهلى بعد مباراة مازيمبي في أفريقيا

وجه مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خالد بيبو، اللوم والعتاب لثنائى الفريق حسين الشحات وعمرو السولية، وذلك بسبب اعتراضهما غير اللائق فى مباراة مازيمبى.

وكان لاعب الوسط عمروالسولية، قد أبدى غضبه على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن استبدله المدير الفنى للمارد الأحمر مارسيل كولر، خلال مباراة مازيمبي، فيما أعرب الشحات أيضا عن غضبه بسبب عدم المشاركة.

كاميرات الملعب، والتى سجلت اللقاء، كشفت عن اعتراض السولية على تغييره في مباراة مازيمبي حيث ألقى زجاجه مياه بشكل عصبى للغاية، كما ألقى الشحات قميص الإحماء فور تأكد عدم مشاركته في المباراة.

وحذر مدير الكرة بالأهلى، اللاعبين حسين الشحات وعمرو السولية من تكرار هذا التصرف الغير مقبول، كما هدد أى لاعب أخر يقوم بتصرف مُماثل لأن الجميع عليه إحترام قرارات الجهاز الفني.

الجدير بالذكر أن الأهلى، كان قد فاز على مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، أول أمس «الجمعة»، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وصعد للنهائى ليلاقى فريق الترجى التونسى.