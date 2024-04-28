“مجدى حسن”: المنظومة البيطرية تستلزم تدريب و تأهيل الأطباء بالتزامن مع الحفاظ علي المستوي

أكد دكتور مجدى حسن ؛ النقيب العام للاطباء البيطريين، أن تحديث المنظومة البيطرية في مصر يستلزم تدريب و تأهيل الأطباء بالتزامن مع الحفاظ علي المستوي المعيشي.

وأشار النقيب العام إلي أن المهمة الأساسية لمهنة الطب البيطري هي «صحةو احدة»، أي أن صحة الإنسان مرتبطة بصحة الحيوان، و لا يخفي علينا خطورة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلي الإنسان.

ومن المنظور الإقتصادي، أضاف مجدي حسن أن دور الطبيب البيطري هو الحفاظ علي الثروة الحيوانية كصناعة إقتصادية من خلال تقديم أفضل البرامج الوقائية، و تفادي حدوث إصابات مرضية، حيث أن تكلفة علاج الحيوان و أعراض الإصابة تفقده قيمته الإنتاجية.

كما هنأ مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، جميع الزملاء الأطباء البيطريين بمصر و الدول العربية وجميع دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري.