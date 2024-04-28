المصريين الأحرار يناشد الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة أعياد القيامة وشم النسيم

قال حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ؛ إنه في ضوء المتابعة الميدانية، رصد الحزب انقطاع التيار الكهربائي بعض الأماكن منها جزء من دار السلام والمرج أثناء صلوات قداس أحد الشعانين.

وقال الحزب: إن تكرار انقطاع التيار وتخفيف الأحمال يتنافى مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء التي أكدت وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأعياد؛ لذا يطالب الحزب بتشديد الرقابة علي تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وناشد الحزب بضرورة وقف انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الحالي الذي يشهد احتفالات عيد القيامة المجيد وتقام فيه صلوات علي مدار الساعة وصولاً إلى شم النسيم.