بثلاثية نظيفة الزمالك يكتسح دريمز الغانى ويبلغ نهائى الكونفيدرالية

انتزع فريق نادى الزمالك بطاقة التأهل لنهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، من مضيفه دريمز الغانى بفوزه عليه (3-0)، على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم “الأحد”، على ملعب “بابا يارا”، بمدينة كوماسي الغانية، فى إياب الدور قبل النهائى.

وتناوب على تسجيل ثلاثية “الفارس الأبيض” كل من اللاعبين، التونسى حمزة المثلوثى فى الدقيقة 12 للزمالك، وأضاف البنينى سامسون أكينيولا الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، فيما أحرز مصطفى شلبى الهدف الثالث فى الدقيقة 59، من عمر اللقاء.

وكان الزمالك قد تعادل على أرضه أمام دريمز من دون أهداف في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم “الأحد الماضى”، على ملعب استاد القاهرةالدولى.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق نادى الزمالك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائى الكونفدرالية، وكان قد توج بلقب هذه المسابقة فى العام 2019.

وسيكون فريق الزمالك على موعد فى النهائى، أمام الفائز من المواجهة التى من المفترض أن تجمع فريق نهضة بركان المغربى واتحاد الجزائر الجزائرى.