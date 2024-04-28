فريق اتحاد الجزائر ينسحب بسبب أزمة “قمصان” نهضة بركان المغربى 

قرر نادى اتحاد العاصمة الجزائرى الانسحاب من مباراته أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربى، مساء اليوم الأحد، وذلك فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الفريق الجزائرى اختار عدم خوض مباراة الإياب وتكرار نفس سيناريو الذهاب، وذلك احتجاجا على قميص فريق نهضة بركان الذى يحمل خريطة المملكة المغربية.

وسافر فريق اتحاد العاصمة الجزائرى إلى المغرب بشكل طبيعي ووصل إلى ملعب المباراة، فيما رفض لاعبى اتحاد العاصمة رفضوا الدخول للملعب، وخوض المباراة بسبب إصرار نهضة بركان على خوض المباراة بخريطة المغرب والتى تتضمن الصحراء الغربية.

وبعد رفض اتحاد العاصمة خوض اللقاء، نزل فريق نهضة بركان إلى أرض الملعب لتحية الجمهور وغادر بعدها بشكل طبيعى.

كما غادر فريق اتحاد العاصمة الجزائرى الملعب وتوجه إلى فندق الإقامة الخاص به ليتأكد عدم إقامة المباراة.

وأكدت وسائل إعلامية مغربية، على تأهل فريق نهضة بركان إلى النهائى ليواجه نظيره فريق نادى الزمالك.

ويذكر أن فريق اتحاد الجزائر، كان قد خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد بقرار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” بسبب نفس أزمة القمصان، فى الجزائر.

ويبدو أن فريق نهضة بركان سيعتبر فائزا من هذه المواجهة، وبالتالى سيواجه نادى الزمالك، الذى بلغ نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على مضيفه دريمز الغاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الأحد”، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة.