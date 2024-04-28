سموحة يهزم ذئاب الجبل بهدف نظيف العرب فى الدورى المصرى

فاز فريق سموحة على ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله حسام حسن فى الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من عمر الدورى المصرى.

وفي الشوط الثانى، ألغى حكم المباراة هدفا لفريق المقاولون العرب، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بسبب دخول مهاجم الفريق إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لمهاجم المقاولون العرب عمر سافيولا، بعد تدخل عنيف مع مدافع الفريق السكندري.

وبهذه النتيجة يرفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة ، فيما تجمد رصيد نظيره فريق نادى المقاولون العرب عند 12 نقطة.