التموين تشن حملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز بمحافظة أسيوط

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع الادارات التموينيه التابعه لها حملات رقابية موسعة على الأسواق وأسفرت الحملات عن الاتي :تم ضبط احد الأشخاص بناحية النخيله مركز ابوتيج يقوم بذبح عجله بقري بفحصها تبين وجود خراربج وتقرحات وتنبعث منها روائح كريهه تزن 80 كيلو جرام كما تم ضبط عدد 2 عجله بقري علي قيد الحياة كان المتهم يقوم باتخاذ إجراءات ذبحهم احداهما تزن 350 كيلو جرام والاخري تزن 200 كيلو جرام وهما في حاله إعياء شديد ولا يرجى علاجهم طبقا لفحص دكتور الطب البيطري وعليه تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه وجاري العرض علي النيابة العامة

و تم تحرير 16 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون ،كما تم تحرير عدد 5 جنحة للمخابز السياحيه و الفينو لعدم الإعلان عن الأسعار

وفى مركز ديروط تم تحرير عدد 35 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز

كما تم تحرير 15 جنحة وذلك لبيع خبز سياحي ازيد من السعر وكذلك بيع فينو ازيد من السعر وبيع سجائر ازيد من السعر وعدم اعلان عن الاسعار ،تم اتخاذ الإجراءات القانونيه والإدارية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .