نقيب الفلاحين: توريد مليون طن من الأقماح للحكومة

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن المزارعين وردوا للحكومة ما يقارب مليون طن من الأقماح حتي الآن مشيرا إلى أن الإقبال علي توريد القمح الموسم الحالي أعلي بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومه في نفس التوقيت في العام الماضي .

وأوضح أن محافظة الشرقيه هي أعلي محافظات مصر حتي الآن توريدا للقمح حيث وردت وحدها 250 الف طن تقريبا .

وأضاف عبدالرحمن أن النقابه العامه للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الأقماح في جميع محافظات مصر المنتجه للاقماح لمساعدة الحكومه في استلام أكبر كميه ممكنه ، ولتسهيل إجراءات عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابه لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الأقماح بما يخفض فاتورة استيراد الأقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين .

وأشار أبوصدام أنه وفي اطار المتابعه اليوميه المستمرة من لجان النقابه علي أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الأقماح من المزارعين في كافة مواقع الاستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد ، مشيرا إلى أنه تم توريد نحو 90 الف طن من محافظة الدقهلية واكثر من 70 الف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50الف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 الف طن بمحافظة المنيا و20 الف طن من محافظة بني سويف و25 الف طن من محافظة القليوبية ونخو 35 الف طن من محافظة البحيره و 15 الف طن من محافظة اسيوط و 3 الاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج .

و أكد عبدالرحمن أن أهم اسباب إقبال المزارعين علي توريد الأقماح للحكومة رغم أن التوريد اختيارياً هو السعر العادل الذي حددته الحكومه لاستلام الأقماح والذي وصل ل2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافه 23.5 قيراط .