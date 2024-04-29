مساعد وزير الصحة : انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد من 25 إلى 14%

كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي و مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد تمكنت من إدراج 118 ألفا، و208 مريض بمنظومة الإكتشاف المبكر، واكتشاف 1,920 حالة سرطان كبد، مشيرًا إلى انخفاض معدل الحالات المكتشفة في مراحل متأخرة من 25 إلى 14%..جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الإحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان» للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد..مشيرًا إلى تقديم خدمات المبادرة من خلال 58 مركزا علاجيا تابعًا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالإضافة لـ 93 مركزا للإحالة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، و22 عيادة متعددة التخصصات لأورام الكبد لمناظرة الحالات المشتبه بها، منوهًا إلى أن سرطان الكبد يتصدر الوفيات بالسرطانات في مصر، بنسبة 30%.