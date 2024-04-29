تعرف على موعد نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 بعد تأهل الزمالك

تمكن فريق نادى الزمالك، من التأهل إلى نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2023-24 بعد تجاوز دريمز الغانى، في لقاء إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذيى أقيم على ملعب «بابا يارا» فى كوماسى بغانا، في الدور نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثية دون مقابل.

كان الزمالك قد خرج متعادلاً مع دريمز الغانى بدون أهداف، في لقاء ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

وجاءت ثلاثية الزمالك في مرمى دريمز الغانى، بتوقيع كلٍ من، حمزة المثلوثى وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبى بالدقائق التالية على الترتيب «12 و27 و59» من عمر المباراة.

وينتظر فريق الزمالك، بعد وصوله إلى نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، مواجهة فريق نهضة بركان المغربى، حيث يقام لقاء ذهاب دور نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 12 مايو المقبل، على أن يكون الإياب في الـ19 من نفس الشهر.