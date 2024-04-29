سيراميكا وفاركو وجهًا لوجه فى مباراة قوية فى «دورىNile» الليلة

تستكمل اليوم «الاثنين»، منافسات الجولة 20 بالدورى المصرى«دورىNile»، في السابعة مساءًا، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بإقامة مباراة واحدة فيما بين فريق سيراميكا كليوباترا ونظيره فريق وفاركو.

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا لقاء اليوم، وهو يأتى فى المركز السادس، بعدما وصل للنقطة 24، فيما استمر نظيره فريق فاركو فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

ويسعى المدير الفنى لفريق سيراميكا أيمن الرمادى، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب بعدما وقع فريق سيراميكا فى فخ التعادل فى آخر 3 مواجهات خاضها فى بطولة الدورى أمام كل من زد والمصرى والاتحاد السكندرى بنتيجة هدف لمثله فى المواجهات الثلاثة على التوالى.

ومباراة اليوم هى الرابعة لأيمن الرمادى أمام فريق فاركو، حيث سبق أن واجه فاركو في 3 مواجهات سابقة، مرتين مع أسوان ومرة وحيدة مع سيراميكا، ونجح في تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين ولم يتعرض لأى هزيمة.

فيما يخوض فريق فاركو لقاء اليوم بآمال كبيرة في العودة لطريق الانتصارات، بعدما خسر أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة عشر من الدورى، على استاد الجيش ببرج العرب.