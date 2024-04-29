سياحة الشيوخ توافق على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من نائب التجمع

وافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة من النائب عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بحضور ممثلي الحكومة، عن؛

– وضع استراتيجية وطنية لتفعيل دور مسرح الطفل لمجابهة الإرهاب والتطرف وتعزيز القيم الوطنية .

– زيادة الوعي المجتمعي للحفاظ علي التراث والهوية الوطنية المصرية .

– تعميم المسارح المتنقلة في كافة نجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية.