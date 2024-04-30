وزارة العمل: فتح باب التقديم في دورات تدريب مهني مجانية لشباب الإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على مهنة المشغولات الخشبية بالليزر بالمحافظة ، وذلك بمركز التدريب المهنى الثابت بمدينة المستقبل وعنوانه : عمارات مبارك بجوار المعهد الديني ، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بفرص التدريب المجانية على المهنة المشار إليها من خلال التقدم بمقر مركز التدريب المهنى ، أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى سن 50 سنة ، وأن مدة التدريب تصل إلى 200 ساعة تدريبية ،وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.. وتشترط “الوزارة” فى “الحصول على دورات إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والزى الخاص بالتدريب مجاناً ، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقريره للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية المجانية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين والتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، والإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب ، وحدد مدير المديرية أن مدة الدورة التدريبية شهر كامل ، يشترط خلالها التفرغ لعملية التدريب ، والتى تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، كما يحصل المتدربين فى نهاية الدورات على المنتجات التي قام بصنعها خلال فترة التدريب ، محدداً الأوراق المطلوبة للتقديم والتى تتمثل فى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، و 2 صورة شخصية ، و صورة المؤهل الدراسى.