وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد

قالت وزارة العمل فى بيان لها إن وفد “عمل مصر” والذى يشارك فى فعاليات الدورة 50 من مؤتمر العمل العربى والتى تواصل أعمالها اليوم ، حيث تضمنت الفعاليات ، عدد من اللجان الفنية منها لجنة تطبيق الإتفاقيات والتوصيات ، والتى أستعرضت خلال أعمالها تقرير لجنة الخبراء القانونيين والذى يساهم فى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة ، والنهوض بمعايير العمل العربية ، وكذلك لجنة حول أسواق العمل المنتجة والمستدامة، حيث استعرض ممثلو الوفد فى اللجنة أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التدريب المهني ، والتعاون القطاع الخاص من خلال مشروع مهنى 2030 ، والذى يهدف إلى تدريب الشباب وإثقالهم بالمهارات ، فضلا عن التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة ، والتى تعمل عليه الوزارة من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل، كما جرى التأكيد على ضرورة دعم منظمة العمل العربية لإعداد دراسات ترصد احتياجات سوق العمل العربي لتحقيق التكامل على المستوى العربي .. جاء ذلك خلال خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي،التي تنظمها منظمة العمل العربية ،وذلك بالعاصمة العراقية بغداد ،والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي….

و أكدت الوزارة فى بيانها ، أنه جرى خلال الفعاليات الإشارة إلى ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة الموارد البشرية وسلامة المنشآت ، وأخرى حول إصدار أداة معيارية حول أنماط العمل المختلفة ، والتى صدر عنها اتفاقية جديدة وهى الاتفاقية رقم 20 بشأن أنماط العمل المختلفة ، و كذلك التوصية رقم 10 بشأن أنماط العمل الجديدة، والتى تهدف إلى ضمان حقوق العمال فى اشكال العمل الجديدة غير التقليدية ، كما عملت اللجنة على تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهنى لتصبح الاتفاقية رقم 21 بشأن التوجيه والتدريب المهني بعد تعديل بعض البنود ، واستحداث البعض ، كما تضمنت فعاليات اليوم أعمال اللجنة الخاصة بشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية ، والتى تضمنت دعوة الدول العربية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع العمل في المنصات الرقمية و ضمان الحد الادنى من الحماية للعاملين في تلك المنصات ، وكذلك العمل علي تحديث السياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في منصات العمل الرقمية وربط العمل في المنصات بحزمة القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاعات العمل.

يذكر أنه يرأس وفد عمل مصر د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وعضوية د.هلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقيات،وأمنية عبد الحميد مساعد فني لوزير العمل..وحضور :د.أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية،والمستشار شريف عيسى نائب السفير،وعمرو رضا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق،كما يشارك محمد طلعت عن إتحاد الغرف التجارية،ومحمد جبران عن وفد العمال..ويشار هنا إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وجلبيرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركاً ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.