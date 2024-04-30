برلماني: لقاء الرئيس السيسي ونظيره البوسني تعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال النائب زكي عباس ، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة البوسنة والهرسك، يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

موضحًا أن زيارة رئيس البوسنة لمصر في هذه الفترة تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة دليل على موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعداد الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لدعم كافة الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، حيث تطرق اللقاء لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيد على دور مصر المحوري في تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يستغل كافة لقاءاته الدولية لتوحيد الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثيـة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”..

واختتم النائب بأن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.