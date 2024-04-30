اللواء هشام آمنة: تفعيل كافة التشريعات التي تحظر التعدي علي الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على تفعيل كافة التشريعات التي تحظر التعدي علي الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، و في مقدمتها تفعيل محاضر التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنه 20233 والذي يشتمل علي كافة البيانات من المتعدي والمهندس والمقاول، مشيراً إلي أنه جرى تعميمه علي كافة المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارة العدل والنائب العام ووزارة الزراعة.

وكشف آمنة، عن حجم الازالات للتعديات علي الأراضي الزراعية الخاصة منذ بدء الحملة المكبرة في 31 أكتوبر 2023، وحتي 25 إبريل 2024، لتبلغ نحو 23590 حالة تعدي بواقع 1281 فدان، فضلا عن إزالة مخالفات بناء بواقع 4451 حالة تعدى بمساحة 832855 م مربع، وتم تحرير محاضر تبوير وبناء بواقع 10295 محضر تبوير و18776 محضر مخالفات بناء.

ونوه آمنة إلى أنه تم توقيع العقوبات علي العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، وذلك بواقع 128 حالة إيقاف عن العمل، و264 للنيابة الإدارية، و14 حالة إحالة للنيابة العامة، و11 حالة إحالة للمحكمة التأديبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والتي تناقش ملف التصنيع الغذائي بناء علي الطلب المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي.