دينية البرلمان توصي بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب زيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام2024-2025.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة ، وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه.

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية على النحو التالي: زيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد.

وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقايل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلا من الاعتماد المخصص فى موازنة ٢2024-2025 والمقدر بنحو 148 مليون جنيه .

وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية دعم مستشفى الدعاه زيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي .

وبلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلي موافقة وزير المالية ل مستشفي الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000.

وفي حالة الزيادة فى الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

وبلغت حجم الإعانات التى تصرف فى موازنة الأوقاف والمديريات الإقليمية ومن بينها إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بقوة.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19مليار و537 مليون جنيه، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع 1.6 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جني، وبلغ بند الاستثمارات 642 مليون و600 ألف جنيه وبلغت جملة الإيرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليارو 900 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيه.