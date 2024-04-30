اختيارات كولر فى قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلي فى الدورى المصرى 

وقع اختيار المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، على قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 20 من منافسات الدورى الممتاز «دورىNILE»، في اختبار جديد لحصد 3 نقاط هامة.

وقد شهدت القائمة استبعاد محمد مجدى أفشة وكريم وليد نيدفيد، وعودة مروان عطية وعمر كمال عبدالواحد، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف – الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول – الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد عبدالقادر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، إمام عاشور، حسين الشحات، والهجوم: وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست

كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي، ويريد تحقيق انتصار محلي أمام الإسماعيلي غدًا.