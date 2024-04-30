اصابة جديدة لشناوى تُبعده عن تدريبات الأهلى أسبوع جديد

تعرض حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوى، لإصابة جديدة قبل أن يلحق بالمباريات مع فريقه.

وكان محمد الشناوى، قد تعافى الحارس من إصابة الكتف التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا، لكن حدثت له إصابة جديدة.

لم يتمكن الشناوي من استكمال تدريبات فريقه أمس «الإثنين»، وغادر بسبب إصابته وخضع لأشعة أكدت وجود إجهاد في عضلة السمانة.

كشف موقع رياضى، أن الحارس سيغيب لفترة تتراوح بين 4 أيام أو أسبوع، حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه.

ويستأنف حامل اللقب منافساته المحلية بمواجهة الإسماعيلى فى الجولة 20 من منافسات الدورى المصري الممتاز غدًا «الأربعاء».

وكان الأهلى، قد تأهل إلى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا مواجهة الترجى التونسى، وكان مصطفى شوبير هو حاس الأهلى الأساسى في الفترة التى غاب فيها الشناوي.