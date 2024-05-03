الجبهة الشعبية: إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال نقطة تّحول في المعركة وقرار شجاع وتاريخي

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان اعلامي اليوم بإعلان حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد رداً على استمرار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدةً أن هذه الخطوة اليمنية الهامة نقطة تَحوّل في المعركة المتواصلة بين المقاومة والكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائهما.

واعتبرت الجبهة أن قرار اليمن باستهداف جميع السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة “الإسرائيلية”، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية هو قرار شجاع وتاريخي، يساهم في توسيع حالة الاستنزاف للكيان الصهيوني وحلفائه، وتشديد الحصار عليه، وإيقاع المزيد من الخسائر الاقتصادية، وحالة الانكماش في كافة قطاعات العمل الصناعية والزراعية والتجارية.

كما ثمنت الجبهة إعلان القوات المسلحة اليمنية أيضاً عن فرضها عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، في حال الاجتياح البري لمدينة رفح، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستعطي رصيد قوة لفصائل المقاومة في فلسطين وترفع الروح المعنوية لديهم، وستعزز من دور وتوسع ردود فصائل المقاومة في كافة جبهات المواجهة.

وختمت الجبهة بيانها، معربة عن فخرها واعتزازها بهذه المواقف اليمنية الأصيلة والتاريخية التي أذهلت العالم أجمع بقوة تأثيرها وشجاعتها وجرأتها، والتي تتجسد فيها وفي أبهى صورها المواقف اليمنية المعهودة المساندة للنضال الوطني الفلسطيني؛ هذه المواقف التي دفعت فيها اليمن الغالي والنفيس والدماء من أجل فلسطين وشعبها.