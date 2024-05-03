الاتحاد السكندرى يفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى “دورىNile”

حقق زعيم الثغر فوزا غاليا ومستحقا، مساء اليوم “الجمعة” أمام نظيره فريق فريق بلدية المحلة بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، تصدى لها مهاجم زعيم الثغر مابولولو ليحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض.

فيما حصل فريق بلدية المحلة على ركلة حرة مباشرة على يسار منطقة جزاء الاتحاد السكندرى، نفذت تجاه المرمى ولكن مدافع الفريق السكندرى هشام صلاح تكفل فى إيدعها فى مرماه بالخطأ “هدف ذاتى”، فى الدقيقة 63 من عمراللقاء.

وفي الدقيقة 78 سجل عبد الغنى محمد الهدف الثانى للاتحاد بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله بواتينج.

وبهذه النتيجة، يرفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 14.