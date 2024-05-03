ذئاب الجبل يفوز على زد إف سى بهدف دون مقابل فى الدورى الممتاز

حسم فريق المقاولون العرب نتيجة مباراته أمام نظيره فريق زد إف سى، بتحقيق فوزا غاليا ومهما مساء اليوم “الجمعة”، بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم لذئاب الجبل لاعبه عمار حمدى بالهدف الأول والوحيد، للمقاولون بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول بعدما أن استلم كرة عرضية أسكنها الشباك.

وكان حكم المباراة، قد أشهر بطاقة حمراء فى الدقيقة 24 لمحمد إسماعيل بعد تدخله بقوة على لاعب المقاولون.

وبهذه النتيجة، يرفع المقاولون رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الـ 16 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فيما يتجمد رصيد فريق زد اف سى عند النقطة الـ 33 فى المركز الثالث.