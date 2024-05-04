وصلت لـ230 ألف جنيه.. طلب إحاطة بسبب زيادة تكلفة نقل الحج البري 35 ألف

تقدم النائب ضياء الدين داود، بطلب إحاطة بشأن جنون تحديد سعر نقل الحج البرى بـ35 ألف جنيه للأتوبيس والعبارة، يضاف لتكلفة الحج البرى لتصبح من 195 ألف جنيه إلى 226: 230 ألف جنيه.

وقال عضو مجلس النواب: إن حكومتنا الرشيدة زادتنا من الشعر بيتًا، و هذه المرة قررت الحكومة رفع سعر تكلفة النقل البرى لحجاج بيت الله الحرام هذا العام 2024 ميلادية الموافق 1445 هجرية، إلى 35 ألف جنيه، وهى قيمة تذكرة الأتوبيس والعبارة.

حيث أعلنت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة و الآثار إضافة 35 ألف جنية لسعر برنامج الحج البرى ليصبح سعر البرنامج 230 ألف جنيه بدلًا من 195 ألف جنيه، والذى سبق أن أعلنت عنه وزارة السياحة نوفمبر الماضي.

وقال النائب: لما كان هذا الارتفاع الجنوني لأسعار النقل البرى للحجيج غير مبرر وغير معلوم أسبابه ويمنع غير المقتدرين من أداء الفريضة رغم إختيارهم الوسيلة الأقل تكلفه والأكثر مشقة، وهى النقل البري.

ودعا النائب إلى ضرورة مناقشة الإحاطة على وجه السرعة، وإحالته للجنة السياحة والآثار للإختصاص، وبحضور وزيرى السياحة والنقل.