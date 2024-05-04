مع بدء التنفيذ الأسبوع الحالي.. برلماني يطالب بحملة لتوعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار النائب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الشهر الماضي وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات عن موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التصالح.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن توعية المواطنين ستكون خطوة هامة، لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات.

وأشار النائب، إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد زين الدين، على الحكومة ضرورة الاستفادة من المعوقات التي شهدها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المرحلة السابقة، لسرعة التغلب على تلك الإشكاليات ومنع تكرارها، حتى يؤتي التصالح ثماره لصالح الدولة والمواطنين.