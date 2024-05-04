افتتحت في 2018.. سؤال برلماني بشأن حقيقة بيع محطة كهرباء بجبل الزيت بجنوب برأس غارب

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء عن حقيقة قبول الحكومة لعرض بيع بـ300 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غارب والتي تم افتتاحها عام 2018.

وقالت السعيد في سؤالها: إنه وفقًا لما نشر بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن المحطة تقع على 100 كيلو متر مربع، وتكلفت 478 مليون يورو (أي ما يساوي 511.46 مليون دولار) وأنها من اكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 290 توربينة.

وطالبت النائبة بالرد على سؤالها كتابةً، وأن توضح الحكومة للرأي العام حقيقة قبول العرض بهذا السعر المتدني، وهل قبول هذا العرض حقيقي، وهل يشمل العرض أرض المشروع التي تبلغ 100 كيلو متر مربع!