برلماني: القرار الجمهوري بإنشاء التحالف الوطني دليل على دوره الفعال في دعم التنمية المستدامة

أكد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب ، أن صدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدعوة لانعقاد الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، دليل على دور التحالف الوطني الفعال في دعم التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عباس: أن التحالف الوطني منذ تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، وقد وضع برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، فقد نجح في إطلاق مبادرات عديدة لعل أهمها دعم الشباب واحياء العديد من المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف والذى يضم قرابة 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، نجح في تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، بل ودعم الشباب المقلبين على الزواج بجانب مواجهة مشكلة البطالة التي تلاحق الكثير من أبنائنا.

وأضاف النائب أن التحالف الوطني لعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.