بالصور…. نقيب المحامين يشارك إحتفالات الكاتدرائية المرقسية والطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الاحتفالية التى ترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقدم التهنئة إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دومًا مثالًا للوحدة الوطنية، ورمزًا للنسيج الواحد المترابط كما شارك علام، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية؛ وقدم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وإلى الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وإلى الاخوة المسيحيين، جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، والشخصيات العامة.