نقيب البيطريين يهنئ جموع الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد 

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين و الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة في احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة حيث كان في استقباله القس الدكتور اندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية

وجاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والاستاذة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف .

وتقدم نقيب الأطباء البيطريين بالتهنئة لجموع الشعب المصرى، بهذه المناسبة، داعيا الله أن يحفظ مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.